Rabiater Radler schlug bei Breitenwang wild um sich: Zwei Radler und ein Passant verletzt

Zwei deutsche Radfahrer und ein Passant wurden Opfer eines um sich schlagenden Radlers, als diese in einer Gruppe in Richtung Breitenwang unterwegs waren. Der unbekannte Täter soll laut Polizeibericht ein auffallend aufgedunsenes Gesicht haben und eine stämmige Figur.

