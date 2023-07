Sperrstunde bremst Djokovic, Wunderkind im Viertelfinale

Die 22-jährige Iga Swiatek aus Polen setzte sich in London nach hartem Kampf gegen die Schweizerin Belinda Bencic durch und schaffte es damit ins Viertelfinale. Bei den Männern schaffte es der Russe Andrej Rublew unter die letzten Acht. Eine 16-jährige Russin sorgt unterdessen weiter für Aufsehen.

London – Die Weltranglisten-Erste Iga Swiatek steht erstmals im Viertelfinale des Tennis-Grand-Slams von Wimbledon. Die Polin zeigte am Sonntag gegen die Schweizerin Belinda Bencic ein eindrucksvolles Comeback und setzte sich nach Satzrückstand und zwei abgewehrten Matchbällen noch mit 6:7(4),7:6(2),6:3 durch. Bei den Männern bezwang Andrej Rublew den Kasachen Alexander Bublik in einem packenden Fünfsatz-Duell.

Der Russe spielte sich nach dem 7:5,6:3,6:7(6),6:7(5),6:4-Erfolg ebenfalls erstmalig in das Viertelfinale des Majors in London. Dort trifft Rublew auf den Sieger aus Hubert Hurkacz und Novak Djokovic. Die Partie war beim Stand von 2:0 in Sätzen für den Serben wegen der ab 23.00 Uhr Ortszeit geltenden Sperrstunde unterbrochen worden. Wie im Vorjahr steht auch der Italiener Jannik Sinner unter den besten Acht. Er bezwang den Kolumbianer Daniel Galan mit 7:6(4),6:4,6:3.