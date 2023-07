Kletterer (35) in Scheffau von Stein getroffen und verletzt

Bei einer Klettertour löste sich ein Stein und traf einen 35-Jährigen Mann am Unterschenkel. Der Verletzte wurde von einem Hubschrauber aus der Wand gerettet.

Scheffau – Die beiden Österreicher, 39 und 35 Jahre alt, stiegen gemeinsam am Sonntag in die Klettertour „Lebensreise" im Ortsgebiet von Scheffau (Kopfhaxn) ein. Beim Abseilen über die Kletterroute löste sich oberhalb einer Rinne ein Stein, der den 35-jährigen Kletterer am linken Unterschenkel traf. Sein Kletterpartner konnte den Verletzten noch bis zum nächsten Plateau ablassen. Dort wurde der 35-Jährige von einem Hubschrauber aus der Wand geborten und ins Krankenhaus Kufstein gebracht.