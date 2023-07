Zwei Lenker fuhren in Kitzbühel und Maurach auf Vordermann auf

Maurach, Kitzbühel – Zwei Auffahrunfälle forderten am Sonntag in Maurach und Kitzbühel insgesamt drei Verletzte.

Der erste Unfall passierte gegen 12.10 Uhr in Maurach, als ein 27-Jähriger auf der B 181 in Fahrtrichtung Achenkirch auf das Auto eines 44-jährigen Österreichers auffuhr, der verkehrsbedingt anhalten hatte müssen. Bei dem Unfall wurden der 27-jährige Mann und seine 24-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Mit beiden Unfalllenkern wurde ein Alkomattest durchgeführt, der negativ verlief.

Gegen 16.50 Uhr krachte es dann in Kitzbühel: Dort war ein 35-jähriger deutscher Staatsbürger mit seinem Pkw im Gemeindegebiet von Kitzbühel in die L 202 eingebogen, um weiter in Richtung Reith zu fahren. Unmittelbar hinter dem Fahrzeug fuhr eine 23-jährige ungarische Staatsbürgerin.