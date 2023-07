Pilz verpasste Podest als Vierte nur knapp

Chamonix – Beim Kletter-Weltcup in Chamonix (FRA) schafft es die Wahl-Innsbruckerin Jessica Pilz am Sonntag nicht auf das Stockerl. Die Ex-Weltmeisterin scheiterte nach starker Qualifikation und einem ebenfalls starken Halbfinale an einer kniffligen Stelle und wurde am Ende Vierte. Ein Griff fehlte dabei zum zweiten Rang. Der Sieg ging an die Südkoreanerin Jain Kim.