Halbe Familie ausgelöscht: Unfalllenkerin von Cadore erinnert sich offenbar nicht

Die Frage, die die Ermittler umtreibt, ist, ob die deutsche Autofahrerin den Unfall bewusst verursacht hat. Sie soll am vergangenen Donnerstag in Cadore im Belluno mit mehr als 70 km/h in die Fußgängergruppe gerast sein, am Unfallort gibt es laut Berichten keinerlei Bremsspuren. Das Auto soll sogar noch beschleunigt haben. Ein Zeuge sagt außerdem aus, dass er die 31-Jährige zuvor dabei beobachtet hat, wie sie sich mit einer italienischsprachigen Frau einen Streit geliefert hat. Sie sei daraufhin wutentbrannt in ihr Fahrzeug gestiegen und losgefahren. Kurze Zeit später ereignet sich dann die Tragödie.