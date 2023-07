Rauter und Klotz holten die Staatsmeistertitel

Bregenz – Obwohl sich Tirols Stabhochsprung-Ass Riccardo Klotz aktuell nicht in Bestform wähnt – für die Verteidigung des Staatsmeistertitels reichte es. Der 24-jährige Scharnitzer gab am Samstag in Bregenz mit überquerten 5,35 Metern einmal mehr die Marschroute vor. „Die letzten Monate waren nicht so ganz einfach, mir fehlt etwas die Energie. Aber ich habe mich durchgekämpft und in etwa das abgeliefert, was ich mir erwartet hatte.“ Der ATSVI-Leichtathlet hatte einen verkürzten Anlauf gewählt, um den Oberösterreicher Alexander Auer (5,15 m) souverän auf Platz zwei zu verweisen.