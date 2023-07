Hollywood sieht rosa: „Barbie"-Premiere in Los Angeles

Hollywood – Nach einer Reihe von weltweiten Events und Pressekonferenzen hat der Film „Barbie" am Sonntag (Ortszeit) in Los Angeles im Shrine Auditorium Weltpremiere gefeiert. Hauptdarstellerin Margot Robbie war in einem schwarzen Abendkleid – in Anlehnung an ein Outfit der Puppe – erschienen, während Co-Star Ryan Gosling einen hellrosafarbenen Anzug trug.