Titel für Klocker und Exenberger

Gaschurn – Im Rahmen des Montafon Totale Trail wurden am Wochenende nicht nur die österreichischen, sondern auch die Tiroler Meisterschaften im Berg-Marathon ausgetragen. Rang eins ging dabei nach 33 Kilometern und 3300 Höhenmetern in 4:35,49 Stunden an Matthias Klocker (Union Raika Lienz). Zweiter wurde Martin Mattle (Trail Motion Tirol), Rang drei holte sich Johannes Fuchs (LG Decker Itter). Bei den Damen siegte Sabrina Exenberger (LG Itter) in 5:52,16 Stunden vor Teamkollegin Anita Salvenmoser und Evi Nachtschatten (SV Brixlegg). (TT)