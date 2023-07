Bargeld und Ehering gestohlen: Einbrecher auf Diebestour in Wenns und Fließ

Wenns, Fließ – Unbekannte waren in der Nacht von Freitag auf Samstag auf Beutezug im Bezirk Landeck. Im Bezirk Schwaz wurde am Sonntag ein Zigarettenautomat aufgebrochen.

Gleich drei Einbruchsdiebstähle bzw- versuche wurden am Samstag im Raum Wenns gemeldet, in Fließ ein weiterer. Die Täter verschafften sich jeweils über gekippte Fenster Zutritt zu den Gebäuden. Gestohlen wurde ein Bargeldbetrag im oberen dreistelligen Eurobereich sowie ein Ehering. Weiters wurden in der Nacht zum Samstag zwei Autos offensichtlich nach Wertgegenständen durchsucht und dabei ein geringer Bargeldbetrag gestohlen.