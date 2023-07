Änderungen im Fahrplan am Deutschen Eck: Auch Züge aus Tirol betroffen

Wegen Bauarbeiten an der Oberleitung am Deutschen Eck kommt es zwischen dem 16. und dem 22. Juli zu Fahrplanänderungen. Davon sind auch Verbindungen von Tirol nach Salzburg betroffen.

Kiefersfelden – Bahnreisende müssen sich demnächst auf Behinderungen im grenzüberschreitenden Bahnverkehr am Deutschen Eck einstellen: Aufgrund von Arbeiten an der Oberleitung im Bereich Rumgraben/Übersee kommt es in der Zeit von Sonntag, 16. Juli 2023, bis Samstag, 22. Juli 2023, zu Änderungen im Fahrplan. Davon sind auch die Züge über das Deutsche Eck betroffen. Die ÖBB kündigten an, dass in diesem Zeitraum für mehrere Züge zwischen Salzburg Hbf und Innsbruck bzw. Bregenz ein Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen eingerichtet wird.