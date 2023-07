Schranz ist ab August stellvertretender AMS-Chef

Johannes Schranz wurde vom Verwaltungsrat des AMS zum neuen stellvertretenden Landesgeschäftsführer des AMS Tirol bestellt. Sein Amt tritt er am 1. August 2023 an.

Innsbruck – Johannes Schranz arbeitet seit 2008 beim AMS Tirol und begann seine Laufbahn in der Abteilung Grundlagen als Experte für Arbeitsmarktbeobachtung, Arbeitsmarktforschung, Statistik und Controlling. Ab 2013 war er dort stellvertretender Abteilungsleiter, bis er 2019 die Leitung der Personalabteilung des AMS Tirol übernahm.

Schranz hat einen Masterabschluss im Bereich Comparative Social Policy and Welfare und ein Diplomstudium in Volkswirtschaftslehre. Er verfügt über umfangreiche Erfahrung im Arbeitsmarktservice Tirol und gilt als Experte für den Arbeitsmarkt. Darüber hinaus ist er als Trainer in der AMS-Ausbildungsakademie tätig, hat zahlreiche Gastvorträge gehalten und engagiert sich neben seiner beruflichen Karriere ehrenamtlich.