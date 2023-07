Weitreichende Umleitungen: Gleissanierung trifft Tausende Öffi-Nutzer in Innsbruck

Innsbruck – Eine sommerliche Großbaustelle in der Innsbrucker Innenstadt wirft schon jetzt ihre Schatten voraus, zahlreiche Öffi-NutzerInnen werden von den Änderungen betroffen sein. Worum geht es? Die Straßenbahn-Gleisanlagen im Bereich Marktgraben und Burggraben müssen laut den Innsbrucker Verkehrsbetrieben (IVB) dringend erneuert werden. Die Arbeiten erfolgen bewusst während des Sommerferienfahrplans: „In dieser Zeit haben wir deutlich weniger Passagieraufkommen. Die Arbeiten starten am 31. Juli und sollen rechtzeitig vor dem Schulstart wieder abgeschlossen sein“, erklärt der zuständige IVB-Projektleiter Alexander Pansi.

Während der Umbauarbeiten werden die Tramlinien 1 und 3 kombiniert und verkehren als Linie 3/1 vom Bergisel über den Hauptbahnhof und die Anichstraße bis nach Amras. Der Anschluss zur Mühlauer Brücke erfolgt per Schienenersatzverkehr (1SE) in „Kurzführung“ über den Hauptbahnhof. Die Tramlinie 2 wird über Anichstraße und Hauptbahnhof umgeleitet, die Halte können wie gewohnt bedient werden.

Die AnrainerInnen werden laut IVB bereits jetzt über die Einschränkungen durch das Bauvorhaben informiert – zumal es vereinzelt zu Nachtarbeiten kommen kann. Grundsätzlich werden die Arbeitszeiten werktags zwischen 6 und 22 Uhr bzw. am Samstag zwischen 6 und 15 Uhr angesetzt. Im Vorfeld ist auch die Einrichtung eines Info-Containers geplant. Während der gesamten Bauzeit bleibt ein Fahrstreifen frei, der geregelt durch Sicherungsposten in beide Richtungen befahren werden kann. Auch Fußgänger und Radfahrer kommen gesichert an den Baufeldern vorbei.