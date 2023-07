Vier Freisprüche im BVT-Prozess: Kein Amtsmissbrauch nachgewiesen

Den angeklagten Beamten konnte kein Amtsmissbrauch nachgewiesen werden. Sie waren angeklagt, weil sie einem syrischen Militär in Österreich Asyl beschafft hätten. Das erstinstanzliche Urteil ist nicht rechtskräftig.

Wien – Mit vier Freisprüchen ist am Montag am Wiener Landesgericht der Amtsmissbrauch-Prozess gegen drei frühere Spitzenbeamte des mittlerweile aufgelösten Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) und einen Vertreter des Bundesamtes für Fremdenrecht und Asyl (BFA) zu Ende gegangen. Ihnen war vorgeworfen worden, sie hätten 2015 einen syrischen „Foltergeneral" in Österreich untergebracht und ihm trotz Fehlens der rechtlichen Voraussetzungen Asyl verschafft.