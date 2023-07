Erst Hitzetag, dann Unwetternacht: So geht es mit dem Wetter in Tirol weiter

Heftige Unwetter haben in der Nacht auf Mittwoch der Hitzewelle ein Ende gesetzt. Noch kehrt keine Ruhe ein: Bis Donnerstagfrüh muss man mit Gewittern, Sturmböen und Starkregen rechnen.

Innsbruck – Die zweite Hitzewelle dieses Jahres gipfelte am Dienstag erst in Temperaturen von mehr als 37 Grad und dann in heftigen Unwettern. Tirols Einsatzkräfte waren in der Nacht im Dauereinsatz. Entspannen können sie sich auch am Mittwoch nicht, denn die nächsten Gewitter sind bereits im Anmarsch.

Die Hitze-Hotspots in Tirol am Dienstag Innsbruck (Uni) 37,3 Grad Innsbruck (Flughafen) 36,7 Grad Landeck 35,7 Grad Haiming und Imst 35,1 Grad Quelle: Wetterstationen der Geosphere Austria

Sturmwarnung „Orange" für Tirol

Schuld daran ist eine Kaltfront des Tiefs Ronson, erklärt die Österreichische Unwetterzentrale. Sie nähert sich am Mittwoch von Westen her und sorgt dafür, dass sich in der schwül-warmen Luft erneut Gewitter zusammenbrauen. Besonders in der zweiten Tageshälfte kündigen sich Blitze, Sturmböen von bis zu 120 km/h und flächendeckender Starkregen an. Betroffen sein wird voraussichtlich ganz Tirol.

Die GeoSphere Austria gab für Tirol bis Donnerstagfrüh die Sturmwarnung „Orange" heraus ‒ die zweithöchste Warnstufe der vierstufigen Skala. Es besteht große Unwettergefahr.

Schon am Dienstag betonte Elmar Rizzoli, Vorstand der Gruppe Zentrum für Krisen- und Katastrophenmanagement des Landes: „Seitens des Landes wird empfohlen, im Falle eines Unwetters die entsprechenden Verhaltenshinweise zu beachten – für die eigene und die Sicherheit aller.“ Während eines Sturms sollen Wälder und Parks gemieden und nach Möglichkeiten auf Outdoor-Aktivitäten verzichtet werden. Bewegliche Gegenstände im Freien gilt es unbedingt abzusichern.

Hinweise für Verhalten Meiden Sie Alleen, Parks mit Baumbestand und Wälder

Vermeiden Sie alle Outdoor-Aktivitäten

Bleiben Sie nach Möglichkeit in geschlossenen Räumen

Beobachten Sie die lokale Wetterentwicklung und beachten Sie die Blitzgefahr, rechnen Sie mit raschen Entwicklungen und Änderungen der Gewitterzugbahn

Sichern Sie rechtzeitig bewegliche Gegenstände im Freien (wie z. B. Partyzelte, Trampoline oder Gartenmöbel), spannen Sie Sonnenschirme ab und ziehen Sie Markisen ein

Schließen Sie Fenster, Türen und Garagentore sowie Dachfenster und Lichtkuppeln

Suchen Sie im Freien rechtzeitig Schutz

Beachten Sie Gewitter- und Sturmwarnungen an Seen

Beachten Sie allfällige Anweisungen der Behörden

Beruhigung am Donnerstag, Wochenende wieder sommerlich

Sind am Mittwoch noch schwüle Höchstwerte von bis zu 31 Grad dabei, kühlt es am Donnerstag spürbar ab – nun überquert uns die Kaltfront. Über 24 Grad steigt das Thermometer nicht. Es ist zwar verbreitet trüb und nass, Gewitter sind aber nur noch vereinzelt dabei. Gegen Abend nimmt der Regen ein Ende und auch die Wolken ziehen sich allmählich zurück.

Deutlich aufwärts geht es dann Richtung Wochenende. Am Freitag gibt die Sonne den Ton an, die Temperaturen klettern zurück in Richtung 30 Grad. Darüber dürften sie am Wochenende liegen – am Samstag bei fast ungetrübtem Sonnenschein, am Sonntag könnten gegen Abend wieder Wolken und Gewitter mitmischen.