Es wird noch heißer: Hitzewelle erreicht heute Höhepunkt, schwere Gewitter drohen

Mit viel Sonne und Temperaturen von bis zu 36 Grad wird am Dienstag der Höhepunkt der Hitzewelle in Tirol erreicht. Am Abend und in der Nacht drohen jedoch heftige Gewitter und Unwetter.

Innsbruck – Am Montag wurden in Ostösterreich bereits Temperaturen um die 37 Grad gemessen, in Innsbruck wurde bei bis zu 34,2 Grad geschwitzt. Heute soll das Thermometer in Tirol noch höher klettern. Bis zu 36 Grad werden im Inntal erwartet. Damit wird der Höhepunkt der zweiten Hitzewelle dieses Jahres erreicht.

Ein Hoch mit trockener und hochsommerlich heißer Luft bestimmt am Dienstag unser Wettergeschehen. Bei leichten Föhneffekten bleibt es vor allem in Nordtirol abseits des Alpenhauptkammes lange stabil. Im Laufe des Nachmittags sind einzelne Hitzegewitter möglich, diese seien aber laut den Meteorologen nur kurzlebig.

Mehr zum Thema:

Teils große Unwettergefahr ab Dienstagabend

Doch Vorsicht: Ab den Abendstunden und in der Nacht auf Mittwoch werden dann heftige Gewitter prognostiziert. Es besteht große Unwettergefahr. Laut den Experten der Österreischischen Unwetterzentrale (UWZ) werden von Frankreich und der Schweiz her die Gewitter zunächst in den Südwesten Deutschlands ziehen, gegen 20 Uhr dürfte es dann Vorarlberg und in weiterer Folge das Inntal und das Grenzgebiet zu Bayern treffen.

Die UWZ warnt vor: Starkregen von bis zu 40 l/m² pro Stunde

Hagel mit 2-4 cm Durchmesser

schweren und orkanartigen Sturmböen von 90-110 km/h

Die Warnkarte der Unwetterzentrale. © UWZ

Heißeste Woche weltweit seit Beginn der Aufzeichungen

Wir durchleben nicht nur gefühlt die heißesten Tage in diesem Sommer. Dass die vergangene Juliwoche wahrscheinlich die heißeste Woche weltweit seit Beginn der Wetteraufzeichungen war, ist nun quasi auch amtlich. So erklärte die Weltorganisation für Meteorologie (WMO) am Montag, dass „vorläufigen Daten zufolge die Welt gerade die heißeste je verzeichnete Woche hatte."

Rekordtemperaturen würden sowohl an Land als auch in den Ozeanen gemessen, mit „potenziell verheerenden Auswirkungen auf Ökosysteme und die Umwelt". „Wir befinden uns auf unbekanntem Terrain", erklärte der WMO-Direktor für Klimadienste, Christopher Hewitt.

Die Weltorganisation für Meteorologie erwartet mit Blick auf das WetterphänomenEl Niño weitere neue Hitze-Rekorde, mit Auswirkungen bis ins Jahr 2024. „Das sind besorgniserregende Nachrichten für den Planeten." Das europäische Erdbeobachtungsprogramm Copernicus teilte der Nachrichtenagentur AFP mit, dass die vergangene Woche auch nach seinen Daten wahrscheinlich die heißeste seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1940 gewesen sei. (TT.com, rauth, oweh)