Heißer Wochenstart: Montag begann mit 34 Grad in Tirol, 37 Grad im Raum Wien

Innsbruck – Wir durchleben nicht nur gefühlt die heißesten Tage in diesem Sommer. Dass die vergangene Juliwoche wahrscheinlich die heißeste Woche weltweit seit Beginn der Wetteraufzeichungen war, ist nun quasi auch amtlich. So erklärte die Weltorganisation für Meteorologie (WMO) am Montag, dass „vorläufigen Daten zufolge die Welt gerade die heißeste je verzeichnete Woche hatte."

Rekordtemperaturen würden sowohl an Land als auch in den Ozeanen gemessen, mit „potenziell verheerenden Auswirkungen auf Ökosysteme und die Umwelt". „Wir befinden uns auf unbekanntem Terrain", erklärte der WMO-Direktor für Klimadienste, Christopher Hewitt.

Auch in Tirol hat die zweite Hitzewelle des Jahres ordentlich an Fahrt aufgenommen. In Innsbruck wurde am Montag bei bis zu 34,2 Grad geschwitzt und war damit auf der Hitze-Hitliste klar in Führung. Auf dem Innsbrucker Flughafen kletterte das Quecksilber auf knapp über 33 Grad und lieferte sich mit Lienz damit ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Dicht auf den Fersen waren Landeck (32,8 Grad) und und Imst (32,7 Grad).