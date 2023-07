Hitzetag mit über 37 Grad in Innsbruck, in der Nacht drohen nun heftige Unwetter in Tirol

Mit viel Sonne und Temperaturen von bis zu 37 Grad wurde am Dienstag der Höhepunkt der Hitzewelle in Tirol erreicht. In den Abend- und Nachtstunden drohen nun heftige Unwetter. Bis Donnerstagfrüh muss man mit Gewittern, Sturmböen und Starkregen rechnen.

Innsbruck – Bereits die vergangenen Tage wurde in Tirol bei Temperaturen von bis zu 34 Grad geschwitzt. Und am Dienstag stieg das Thermometer noch um einiges höher. Es war der Höhepunkt der zweiten Hitzewelle dieses Jahres. In Innsbruck wurden am Nachmittag mehr als 37 Grad gemessen. Damit lag die Landeshauptstadt hinter Bludenz in Vorarlberg (37,7 Grad) im Österreich-Ranking auf Platz zwei.

Die Hitze-Hotspots in Tirol Innsbruck (Uni) 37,3 Grad Innsbruck (Flughafen) 36,7 Grad Landeck 35,6 Grad Haiming und Imst 35,1 Grad Quelle: Wetterstationen der Geosphere Austria

🔗 Mehr zum Thema:

Sturmwarnung „Orange" für Tirol

Doch Vorsicht: Ab den Abendstunden und in der Nacht auf Mittwoch werden dann heftige Gewitter prognostiziert. Es besteht große Unwettergefahr. Die GeoSphere Austria gab für Tirol von Dienstagnacht bis Donnerstagfrüh die Sturmwarnung „Orange" heraus ‒ die zweithöchste Warnstufe der vierstufigen Skala.

Konkret soll es voraussichtlich in der Nacht auf Mittwoch zu einer ersten Gewitterentwicklung mit hoher Blitzaktivität und Sturmböen von bis zu 100 km/h kommen. Betroffen sind laut derzeitigen Prognosen die nördlichen Teile der Bezirke Reutte, Innsbruck-Land, Schwaz und Kufstein im Grenzgebiet zu Bayern.

Für die nächsten Tage kündigen sich schwere Unwetter in Tirol an. © zeitungsfoto.at

Nach einer Entspannung am Mittwochvormittag kann es nach derzeitigen Prognosen spätestens ab Mittwochmittag erneut zu schweren Gewittern, hoher Blitzaktivität und Sturmböen von bis zu 120 km/h kommen. Zudem kann bis in die Nacht auf Donnerstag flächendeckender Starkregen mit bis zu 50 Liter pro Quadratmeter fallen. Betroffen sein wird voraussichtlich ganz Tirol.

„Seitens des Landes wird empfohlen, im Falle eines Unwetters die entsprechenden Verhaltenshinweise zu beachten – für die eigene und die Sicherheit aller“, betont Elmar Rizzoli, Vorstand der Gruppe Zentrum für Krisen- und Katastrophenmanagement des Landes. Während eines Sturms sollen Wälder und Parks gemieden und nach Möglichkeiten auf Outdoor-Aktivitäten verzichtet werden. Bewegliche Gegenstände im Freien gilt es unbedingt abzusichern.

Hinweise für Verhalten Meiden Sie Alleen, Parks mit Baumbestand und Wälder

Vermeiden Sie alle Outdoor-Aktivitäten

Bleiben Sie nach Möglichkeit in geschlossenen Räumen

Beobachten Sie die lokale Wetterentwicklung und beachten Sie die Blitzgefahr, rechnen Sie mit raschen Entwicklungen und Änderungen der Gewitterzugbahn

Sichern Sie rechtzeitig bewegliche Gegenstände im Freien (wie z. B. Partyzelte, Trampoline oder Gartenmöbel), spannen Sie Sonnenschirme ab und ziehen Sie Markisen ein

Schließen Sie Fenster, Türen und Garagentore sowie Dachfenster und Lichtkuppeln

Suchen Sie im Freien rechtzeitig Schutz

Beachten Sie Gewitter- und Sturmwarnungen an Seen

Beachten Sie allfällige Anweisungen der Behörden

Die Warnkarte der Unwetterzentrale. © UWZ

Heißeste Woche weltweit seit Beginn der Aufzeichungen

Wir durchleben nicht nur gefühlt die heißesten Tage in diesem Sommer. Dass die vergangene Juliwoche wahrscheinlich die heißeste Woche weltweit seit Beginn der Wetteraufzeichungen war, ist nun quasi auch amtlich. So erklärte die Weltorganisation für Meteorologie (WMO) am Montag, dass „vorläufigen Daten zufolge die Welt gerade die heißeste je verzeichnete Woche hatte."

Rekordtemperaturen würden sowohl an Land als auch in den Ozeanen gemessen, mit „potenziell verheerenden Auswirkungen auf Ökosysteme und die Umwelt". „Wir befinden uns auf unbekanntem Terrain", erklärte der WMO-Direktor für Klimadienste, Christopher Hewitt.

Die Weltorganisation für Meteorologie erwartet mit Blick auf das Wetterphänomen El Niño weitere neue Hitze-Rekorde, mit Auswirkungen bis ins Jahr 2024. „Das sind besorgniserregende Nachrichten für den Planeten." Das europäische Erdbeobachtungsprogramm Copernicus teilte der Nachrichtenagentur AFP mit, dass die vergangene Woche auch nach seinen Daten wahrscheinlich die heißeste seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1940 gewesen sei. (TT.com, rauth, oweh)