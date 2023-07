Nach Gewittern und Regengüssen: Abkühlung am Donnerstag, Sommer-Wetter am Wochenende

Heftige Unwetter haben in der Nacht auf Mittwoch der Hitzewelle ein Ende gesetzt. Bis Donnerstagfrüh muss man weiter mit Gewittern, Sturmböen und Starkregen rechnen.

Innsbruck – Die zweite Hitzewelle dieses Jahres gipfelte am Dienstag erst in Temperaturen von mehr als 37 Grad und dann in heftigen Unwettern. Tirols Einsatzkräfte waren in der Nacht im Dauereinsatz. Auch am Mittwoch zogen ab dem späten Nachmittag immer wieder gewittrige Schauer über das Land hinweg.

📽️ Video | Unwetter in Telfs

(©Simon Hackspiel, Mittwochnachmittag)

Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um dieses Video von Vimeo (Datenschutz) ansehen zu können. Zustimmen und Abspielen

Schuld daran war eine Kaltfront des Tiefs Ronson, erklärte die Österreichische Unwetterzentrale. Sie näherte sich am Mittwoch von Westen her und sorgte dafür, dass sich in der schwül-warmen Luft erneut Gewitter zusammenbrauten. Bis zum späten Abend traten örtliche Gewitter und Schauer auf. Berichte über Schäden lagen aber nicht vor. Die Unwetterzentrale warnte jedoch weiter: In der Nacht auf Donnerstag seien Blitze, Sturmböen von bis zu 120 km/h und flächendeckender Starkregen möglich.

📽️ Video | Blick vom Wattenberg Richtung Innsbruck

(©Jasmin Ranacher, Gewitter in der Nacht auf Mittwoch)

Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um dieses Video von Vimeo (Datenschutz) ansehen zu können. Zustimmen und Abspielen

Beruhigung am Donnerstag, Wochenende wieder sommerlich

Am Donnerstag kühlt es spürbar ab – nun überquert uns die Kaltfront. Über 24 Grad steigt das Thermometer nicht. Es ist zwar verbreitet trüb und nass, Gewitter sind aber nur noch vereinzelt dabei. Gegen Abend nimmt der Regen ein Ende und auch die Wolken ziehen sich allmählich zurück.

Deutlich aufwärts geht es dann Richtung Wochenende. Am Freitag gibt die Sonne den Ton an, die Temperaturen klettern zurück in Richtung 30 Grad. Darüber dürften sie am Wochenende liegen – am Samstag bei fast ungetrübtem Sonnenschein, am Sonntag könnten gegen Abend wieder Wolken und Gewitter mitmischen.