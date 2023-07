Sturmwarnung „Orange“ für Tirol: Nach heißem Dienstag drohen heftige Unwetter

Mit viel Sonne und Temperaturen von bis zu 36 Grad wird am Dienstag der Höhepunkt der Hitzewelle in Tirol erreicht. Ab den Abendstunden drohen jedoch heftige Unwetter. Bis Donnerstagfrüh muss man mit Gewittern, Sturmböen und Starkregen rechnen.

Innsbruck – Bereits die vergangenen Tage wurde in Tirol bei Temperaturen von bis zu 34 Grad geschwitzt. Heute soll das Thermometer in Tirol noch höher klettern. Bis zu 36 Grad werden im Inntal erwartet. Damit wird der Höhepunkt der zweiten Hitzewelle dieses Jahres erreicht.

Doch Vorsicht: Ab den Abendstunden und in der Nacht auf Mittwoch werden dann heftige Gewitter prognostiziert. Es besteht große Unwettergefahr. Die GeoSphere Austria gab für Tirol von heute Nacht bis Donnerstagfrüh eine Sturmwarnung "Orange" heraus ‒ die zweithöchste Warnstufe der vierstufigen Skala.

Konkret soll es voraussichtlich in der heutigen Nacht zu einer ersten Gewitterentwicklung mit hoher Blitzaktivität und Sturmböen von bis zu 100 km/h. Betroffen sind laut derzeitigen Prognosen die nördlichen Teile der Bezirke Reutte, Innsbruck-Land, Schwaz und Kufstein im Grenzgebiet zu Bayern.

Nach einer Entspannung am Mittwochvormittag kann es nach derzeitigen Prognosen spätestens ab Mittwochmittag erneut zu schweren Gewittern, hoher Blitzaktivität und Sturmböen von bis zu 120 km/h kommen. Zudem kann bis in die Nacht auf Donnerstag flächendeckender Starkregen mit bis zu 50 Liter pro Quadratmeter fallen. Betroffen sein wird voraussichtlich ganz Tirol.

Wir durchleben nicht nur gefühlt die heißesten Tage in diesem Sommer. Dass die vergangene Juliwoche wahrscheinlich die heißeste Woche weltweit seit Beginn der Wetteraufzeichungen war, ist nun quasi auch amtlich. So erklärte die Weltorganisation für Meteorologie (WMO) am Montag, dass „vorläufigen Daten zufolge die Welt gerade die heißeste je verzeichnete Woche hatte."