Sturmwarnung „Orange“: Nach heißem Dienstag drohen heftige Unwetter in Tirol

Mit viel Sonne und Temperaturen von bis zu 36 Grad wird am Dienstag der Höhepunkt der Hitzewelle in Tirol erreicht. Ab den Abendstunden drohen jedoch heftige Unwetter. Bis Donnerstagfrüh muss man mit Gewittern, Sturmböen und Starkregen rechnen.

Innsbruck – Bereits die vergangenen Tage wurde in Tirol bei Temperaturen von bis zu 34 Grad geschwitzt. Und heute steigt das Thermometer noch um einiges höher. Damit wird der Höhepunkt der zweiten Hitzewelle dieses Jahres erreicht. In Innsbruck wurden etwa gegen 15.15 Uhr bereits 36,3 Grad gemessen. Damit lag die Landeshauptstadt hinter Bludenz in Vorarlberg (36,9 Grad) im Österreich-Ranking auf Platz zwei.