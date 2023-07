62-jähriger Bergsteiger im Tiroler Kaisergebirge bei Suchaktion tot aufgefunden

Der Bergsteiger wurde am Sonntag von seiner Tochter als vermisst gemeldet. Die Einsatzkräfte fanden ihn schließlich zwischen Vorderer Kesselschneid und Rosskaiser im Gemeindegebiet Walchsee. Der 62-Jährige war von einem schroffen Grat rund 150 Meter in den Tod gestürzt.

Den Ermittlungen zufolge dürfte der Mann seine Wanderung von der Pyramidenspitze aus am Gratverlauf in Richtung „Kesselschneid“ fortgesetzt haben. Bei der folgenden Gratüberschreitung zum „Roßkaiser“ stürzte der 62-Jährige aus bisher unbekannter Ursache rund 150 Meter von einem schroffen und brüchigen Grat in den Tod.

Der Deutsche war am Sonntag von seiner Tochter als vermisst gemeldet worden. Im Zuge der ersten Erhebungen am Sonntagabend, fand eine Polizeistreife das Auto des Mannes auf dem Parkplatz in Walchsee. Montagfrüh startete die Polizei dann eine große Suchaktion, an der 15 Alpinpolizisten sowie der Polizeihubschrauber "Libelle Tirol" beteiligt waren.