„Peepshow“ aus Australien eröffnet Festival in Lienz

Das 32. internationale Straßentheater- und Zirkusfestival „Olala“ wirft seine Schatten voraus. Attraktionen verwandeln die Stadt in eine Bühne.

Lienz – Achilles, unsterblicher Held der griechischen Mythologie, spaziert am Dienstag, 25. Juli, um 21 Uhr vom Mobilitätszentrum in Lienz zum Veranstaltungsgelände Ebnerfeld und eröffnet damit Olala, ein Festival für die Sinne. Die spanische Künstlergruppe „La Fam Teatre“ lässt den Unbesiegbaren als fünfeinhalb Meter große Figur auferstehen. Sie zeigt auch das Ende des unantastbaren Riesen. Ein vergifteter Pfeil von Paris trifft Achilles’ einzige verletzliche Körperstelle: die Ferse.

Olala, dieses internationale Straßentheater- und Zirkusfestival, verwandelt die Stadt Lienz in der letzten Juliwoche wieder in einen bunten Hexenkessel aus Akrobatik, Attraktionen und Installationen und zieht die Zuseher in seinen Bann. Die Stadt selbst wird zur Bühne.

Dank einer glücklichen Gelegenheit lässt uns die Peepshow in Lienz wieder einmal staunen, zu welch außerordentlichen Leistungen der menschliche Körper fähig ist. Hans Mutschlechner

Den Iselkai verzaubern Künstler für fünf Tage in eine Wunderwelt. Erst bei Dunkelheit wird ein Feuerwerk aus Lichteffekten Hunderte Schmetterlinge erstrahlen lassen, die sogar die Handydisplays der Besucher erobern. Entlang des Iselufers sind über die Länge von 125 Metern die leuchtenden Umrisse von 52 stilisierten Läufern zu sehen. Künstler Sedem Minut lässt diese unermüdlichen Figuren als Plädoyer für Frieden, Freiheit und Kunst „laufen“.

Nicht weniger als ein Spektakel von Weltrang soll die „Peepshow (Club Remix)“ der Künstlergruppe C!RCA aus Australien werden, die ebenfalls schon am ersten Festivalabend in einem Zirkuszelt am Ebnerfeld stattfinden wird. „Dank einer glücklichen Gelegenheit lässt uns die Peepshow in Lienz wieder einmal staunen, zu welch außerordentlichen Leistungen der menschliche Körper fähig ist“, verspricht Veranstalter Hans Mutschlechner offene Münder. Der Eintritt ist in diesem Fall erst ab einem Alter von zwölf Jahren möglich. Olala, dieses kleine feine Festival, das Lienzer für Lienz einst ins Leben gerufen haben, habe sich auf dem internationalen Parkett längst zur Institution entwickelt.

Festivalpässe und Eintrittskarten bereits erhältlich

„Wir reisen das Jahr über häufig zu anderen Veranstaltungen in Europa, um immer wieder neue Kontakte zu knüpfen und die Trends zu beobachten“, berichtete Mutschlechner in einem Pressegespräch. Wo immer die Olala-Vertreter mit ihren gelbem Logo auftauchten, würden sie Anerkennung ernten. In das Repertoire haben die Veranstalter zum reinen Straßentheater in den vergangenen Jahren auch den neuen Zirkus mit aufgenommen. „Das Angebot und die Kreativität in diesem Bereich sind schier unerschöpflich. Am neuen Zirkus führt auch für Olala kein Weg vorbei.“

Festivalpässe und Eintrittskarten können bereits online erworben werden unter olala.at (dabei auf die „Light-Variante“ von oeticket achten). Programmhefte im Handformat liegen im Tourismusverband sowie in der Trafik Dobnig auf.