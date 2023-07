81-jähriger Autofahrer kam in Reutte von Straße ab: Ursache vermutlich Sekundenschlaf

Reutte – Der Unfall ereignete sich am Montag gegen 10 Uhr auf der B179 in Reutte. Ein 81-jähriger deutscher Autofahrer war mit seiner 71-jährigen Ehefrau als Beifahrerin von Reutte in Richtung Deutschland unterwegs, als er plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Das Auto kam nach rechts von der Fahrbahn ab, streifte zuerst ein Verkehrsschild, einen Leitpflock und schrammte etwa 30 Meter an einem Amphibienschutz-Zaun entlang, bis der Wagen schließlich im Straßengraben zum Stehen kam.