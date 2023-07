Mehr zu tun im Regierungsbunker: Wo Österreichs Zentrale für Sky Shield geplant ist

Tief in einem Berg in St. Johann im Pongau wachen Soldaten über den Luftraum. Dort soll auch die österreichische Zentrale für Sky Shield angesiedelt werden. „Die Welt ist eine andere geworden“, sagt Heeresministerin Tanner.

Doch der Start verläuft etwas holprig. Genau genommen kommt es vorerst gar nicht so weit. Die Bremsleuchte an den Rotorblättern leuchtet. Starten ist damit nicht erlaubt. Also steigt der Tross wieder aus. Und alles beginnt von vorne, als das Bundesheer einen dritten Black Hawk schickt. Rund eine Stunde später ist das Ziel erreicht: der so genannte Regierungsbunker in St. Johann im Pongau.