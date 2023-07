Ötztal bejubelt Halbstundentakt der Buslinie, in Hall hagelt es Kritik

Das „Vorzeigeprojekt“ Halbstundentakt im Ötztal wird verlängert. Hall möchte nach Kritik an Verschlechterungen mit VVT nachverhandeln.

Oetz, Hall – Es war ein Experiment, als im Corona-Jahr 2021 der Bus-Halbstundentakt eingeführt wurde. Aber es hat sich offensichtlich ausgezahlt. Denn am Montag wurde in Oetz die Verlängerung dieses „Vorzeigeprojektes“ offiziell von Mobilitätslandesrat René Zumtobel und den Protagonisten von Verkehrsverbund (VVT), Gemeinden und TVB verkündet. Die Zahlen sind beeindruckend. So wurden auf 36 Verbindungen nicht weniger als 3,2 Mio. Buskilometer gefahren. Und wie VVT-Chef Alexander Jug betont, stieg die Zahl der Stammkunden im Ötztal von 2000 auf 3100. Wobei hier Schüler- und Lehrlingsfreifahrten nicht einberechnet sind.