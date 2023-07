XXXLutz will noch weiter expandieren

Wels – Auch nach der Pleite der Möbelhandelskette Kika/Leiner will sich Österreichs Marktführer XXXLutz nicht zurücklehnen. Die Expansion im stationären wie Online-Handel solle fortgesetzt und die digitale Transformation mit Fokus auf Nachhaltigkeit forciert werden, sagte Unternehmenssprecher Thomas Saliger bei einem Executive Talk mit Horváth Associate. „Bei Übernahmen kommen wir nicht, um alles besser zu wissen. Wir schauen uns an, was macht das Management gut, dann transformieren wir unser Know-how dorthin. So ist XXXLutz heute ein Best-of von 100 Möbelhäusern.“