Junge Frau tot in Wiener Wohnung entdeckt: Mann festgenommen

Wien – Eine junge Frau ist in der Nacht auf Dienstag tot in einer Wohnung in Wien-Simmering aufgefunden worden. Ein Mann wurde festgenommen, bestätigte Polizeisprecher Markus Dittrich auf APA-Anfrage. Die Todesursache war allerdings zunächst unklar – die Gerichtsmedizin konnte vorerst nicht feststellen, ob tatsächlich Fremdverschulden vorliegt. Die Obduktion sollte am Mittwoch stattfinden.