Zigarette in hohes, trockenes Gras geworfen: Betrunkener setzte in Innsbruck Wiese in Brand

Innsbruck – Mit einer weggeworfenen Zigarette setzte ein betrunkener 37-Jähriger am Montagabend in der Innsbrucker Sternwartestraße eine Wiese in Brand. Laut Polizei stand gegen 18.25 Uhr eine Fläche von etwa 14 mal 11 Metern in Flammen. Die Berufsfeuerwehr Innsbruck konnte den Brand rasch löschen.