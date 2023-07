Markus Linder sagt Goodbye: 25. New-Orleans-Festival ist das letzte in dieser Form

Vom 20. bis 23. Juli erlebt das beliebte Innsbrucker „New Orleans Festival“ seine 25. Auflage – und zugleich die letzte in dieser Form. Der künstlerische Leiter Markus Linder will sich künftig auf seine Soloprogramme fokussieren, seine Funktion wird nicht nachbesetzt. Ein großes, international ausgerichtetes Musikfestival im Juli wird es aber auch weiterhin geben, kündigt das Stadtmarketing an.