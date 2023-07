Österreich ist das unfreundlichste Land der Welt

Wien – Aus Sicht ausländischer Arbeitskräfte (Expats) ist niemand unfreundlicher als die Österreicherinnen und Österreicher – das besagt erneut die Erhebung des Expat-Netzwerks „InterNations". Gleichzeitig schätzten die Befragten die Lebensqualität hierzulande in vielen Bereichen ausgezeichnet ein. „Schön einsam" lautet insgesamt das Fazit für Österreich in der „Expat Insider Studie 2023", die die Zufriedenheit von Expats mit den Ländern ermittelt hat, in denen sie beschäftigt sind.