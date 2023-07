Das 35. Schwazer Dorffest

Samstag, 15. Juli, authentisch & gesellig.

Das traditionelle Schwazer Dorffest verspricht, wie jedes Jahr, ein großartiges Programm für Jung & Alt: Von Kulinarik über Live-Musik und Brauchtum bis hin zu einem lustigen Kinderprogramm wird am Samstag, dem 15. Juli, bei kostenlosem Eintritt jede Menge geboten.

Für musikalische Umrahmung sorgen neben 2@WORK die DJs Kayce und Realize! Die Eröffnung mit traditionellem Kanonenschuss findet um 17 Uhr beim Gasthof Mondschein statt.

Das beliebte Fest in der Falkensteinstraße gehört zu den absoluten Highlights der Festsaison und steht für beste Unterhaltung für die ganze Familie.

Festlbecher für eine nachhaltige Zukunft

Bechern für die Umwelt – nachhaltig und praktisch!

Der Umwelt zuliebe: wiederverwendbare Festlbecher. © Stadtmarketing Schwaz

Mit dem neuen Projekt des Planungsverbands – Schwaz – Jenbach u. Umgebung wird nun ein Angebot an Mehrwegbechern für die Region geschaffen, um künftig „Feste ohne Reste“ zu ermöglichen. Das Stadtmarketing Schwaz und der TVB Silberregion-Karwendel kümmerten sich in den vergangenen Monaten um die Vorbereitung und Umsetzung des Projekts. Als Partner für die logistische Abwicklung konnte die Geschützte Werkstätte in Vomp gewonnen werden.

Die vielseitige Geschichte der Silberstadt erleben

Historische Stadtführungen und vieles mehr.

Die Silberstadt bei einer Führung kennen lernen: Schwaz ist mit den vielen verborgenen Schätzen immer einen Besuch wert. © Stadtmarketing Schwaz

Heimische Stadtführer begleiten Sie durch Gassen und Winkel der Silberstadt, führen zu versteckten Plätzen und machen die Zeit von damals spürbar. Den ganzen Sommer über bietet Schwaz kostenlose Stadtführungen für Geschichtsinteressierte, aber auch Familien an. Diese finden jeden Donnerstag von 15 bis 17 Uhr in deutscher Sprache statt. Es bedarf keiner Anmeldung.

Schwazer Knappensteig: Entdeckungsreise Bergbau. Der Schwazer Knappensteig beinhaltet 10 Stationen, welche alle eine eigene Geschichte erzählen. Beginnend beim informativen Startpunkt geht es weiter zum Wolfgangstollen. Im Anschluss werden die Feuersetzung, das Zentrum des Schwazer Bergbaus und der Oberstollen besucht. Es folgen der Felssturz am Eiblschrofen, welcher einst eine Gefahr für die darunterliegenden Häuser und BewohnerInnen war, sowie eine Pochersandhalde. Abschließend werden das einstige Rinnwerk, der Unterstollen, die Sackzugbahn und der Martinhüttstollen erkundet. Auf allen Infotafeln finden sich QR-Codes, über die man am Smartphone zusätzliches Wissen erhält. Kostenlose Führungen in Deutsch werden an folgenden Terminen angeboten: 7.7., 4.8., 1.9., 6.10., jeweils um 15 Uhr!

Das SZentrum ist Klimabündnis-Betrieb

Mit klaren Zielen in eine nachhaltige Zukunft …

Seit Kurzem ist das Schwazer SZentrum Mitgliedsbetrieb des Klimabündnis Tirol. Als Ort der Begegnung möchte das Veranstaltungszentrum eine Vorbildfunktion für die Öffentlichkeit einnehmen und für Impulse in der Region und bei KundInnen sorgen.

Übergabe der Zertifizierung durch LR René Zumtobel (Mitte) an GF Manfred Berkmann vom SZentrum Schwaz (r.). © Stadtmarketing Schwaz

Der Beitritt in das Klimabündnis ist ein wichtiger Schritt, da dieser sämtlichen Bemühungen und Maßnahmen mehr Wirksamkeit verleiht. Zudem hilft es die im Klimabündnis vorhandene Expertise zu den relevanten Themen zu nutzen, um die richtigen Aktionen und Handlungen zu definieren.

Neben der Reduktion des CO2-Ausstoßes, Energie- und Wasserverbrauchs stehen die Förderung von Kreiswirtschaften und nachhaltige Mobilität oder Logistik im Fokus, um umweltbewusst in die Zukunft zu schreiten.

Das größte Stadtfest im Inntal

Am Samstag, 5. August, feiert Schwaz wieder sein traditionelles Stadtfest.

16 Bands sind live auf den sieben Stadtfestbühnen zu erleben. © Stadtmarketing Schwaz

16 Live-Bands werden auf sieben Bühnen für Stimmung sorgen. Über 30 Stände mit kulinarischen Schmankerln und kühlen Drinks, ein abwechslungsreiches Kinderprogramm und spektakuläre Showacts stehen auf dem Programm. Nach dem Frühschoppen im Rathaushof geht’s um 15 Uhr in der Innenstadt los – Eintritt 5 € (ab 17 Uhr), Jugendliche bis 15 Jahre kostenlos.

Neueröffnungen & Jubiläen

Es tut sich so einiges in der Bezirkshauptstadt, denn auch im Sommer durften zahlreiche Eröffnungen und Jubiläen gefeiert werden.

Bereichern Schwaz mit ihren Produkten und Dienstleistungen (von links): Werkzeuge Ettel, die Manufaktur Genusssucht, Wein Marchiodi, Your Dome, das „Kleine Schwazer Messingmuseum" und Radio U1.

Das ehemalige Planetarium feierte unter dem Namen „Your Dome“ seine Neueröffnung und präsentiert sich nun als virtuelle 3D-Erlebniswelt. Neu in der Altstadt ist auch das „Kleine Schwazer Messingmuseum“, welches Messingkunst aus aller Welt ausstellt. In der Innsbrucker Straße kommen ab sofort alle Genussspechte in der Manufaktur Genusssucht von Silvia Stromberger auf ihre Kosten.

Gratulieren durfte die Stadtgemeinde und das Stadtmarketing u. a. Kathrin Marchiodi zum 100. Jubiläum vom Weinhandel Marchiodi. Das 222-jährige Bestehen feierte die Firma Ettel mit einem großen Jubiläumsfest. Und auch der allseits bekannte Radiosender U1 Tirol feierte sein 25. Jubiläum!

ORF Radio Tirol Sommerfrische

Der ORF Tirol macht am 27. Juli wieder mit einem abwechslungsreichen Programm Halt in Schwaz.

Spaß für Groß und Klein bietet die ORF Sommerfrische am 27. Juli. © Stadtmarketing Schwaz