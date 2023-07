Innsbruck hilft beim Geldabholen: Die Teuerungsberatung wird aufgestockt

Sonja Lezuo und ihre Kollegin Jacqueline Moser brauchen viel Einfühlungsvermögen und Verständnis, wenn sie Beratungsgespräche führen. Ein zweiter Umstand, der die Beratungen speziell macht: Die Hilfesuchenden mussten sich bisher nicht im Förderdschungel zurechtfinden, weil sie es nicht nötig hatten. „Sie kennen das Beihilfensystem nicht so gut wie andere Personen, die seit Längerem in prekären Verhältnissen leben“, formuliert es Sonja Lezuo.

Wenn es um Beihilfen geht, wird das gesamte Haushaltseinkommen angeschaut, also auch das, was die Eltern verdienen oder an Pension haben.

Als Beispiel nennt sie junge Alleinerziehende, die nach der Trennung zurück zu ihren Eltern ziehen. „Was sie oft nicht wissen: Wenn es um Beihilfen geht, wird das gesamte Haushaltseinkommen angeschaut, also auch das, was die Eltern verdienen oder an Pension haben“, erklärt Lezuo. „Dann geht sich oft keine Unterstützungsleistung mehr aus.“ Am meisten Information brauchen jedoch Seniorinnen und Senioren, da ist der Nachholbedarf am größten.