Wolfsverdacht: In Völs und Natters gesichtetes Tier zum Abschuss freigegeben

Innsbruck – Nach der Aufregung um mögliche Wolfssichtungen am Wochenende in Siedlungsgebieten in Völs und Natters sowie im Bereich der Justizanstalt Ziegelstadl wurde das Tier nun seitens des Landes zum Abschuss freigegeben. „Die Bevölkerung im Mittelgebirge ist verunsichert und in Sorge. Wir wollen kein Risiko eingehen. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass es sich bei dem mehrfach im Siedlungsgebiet gesichteten Tier um einen Wolf handelt, geben wir einen Wolf zum Abschuss frei“, erklärte LHStv Josef Geisler am Dienstag via Aussendung.