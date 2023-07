Weitere Suche nach Hunderten vermissten Bootsflüchtlingen vor Kanaren

Madrid – Die spanische Seenotrettung hat die Suche nach bis zu drei Flüchtlingsbooten mit insgesamt möglicherweise mehr als 300 Menschen an Bord im Seegebiet zwischen Afrika und den zu Spanien gehörenden Kanaren fortgesetzt. Ein Suchflugzeug sei unterwegs und Schiffe in der Region alarmiert, nach den kleinen Booten Ausschau zu halten, sagte eine Sprecherin der Seenotrettung am Dienstag.

Helena Maleno von der in Afrika gut vernetzten spanischen Hilfsorganisation "Caminando Fronteras" (Grenzgänger) bestätigte dpa, dass es sich bei den am Montag Geretteten nicht um die Vermissten von einem größeren Boot mit rund 200 Menschen an Bord gehandelt habe. Dieses soll am 27. Juni von Kafountine im Senegal in Richtung der rund 1700 Kilometer entfernten Kanaren aufgebrochen sein. Auch über zwei weitere Boote mit je bis zu 60 Menschen an Bord, die schon am 23. Juni vom Senegal aus Richtung Kanaren gestartet waren, gab es weiter keine Spur.