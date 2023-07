70.000 Streams pro Woche: Neues Album von Nassereither Musiker-Duo startet durch

Nassereith – Man würde es nicht für möglich halten, welche musikalischen Höhenflüge – und zwar weltweit – in den alten Fabriksräumlichkeiten in Nassereith ihren Ausgang nehmen. Nach eineinhalb Jahren Arbeit hat das Duo Florian Fellier und Felix Brunhuber als Paradise LTD mit 29. Juni ihr neues Album „Blood, Sweat and Tears“ digital veröffentlicht. Die Auskoppelung „Trillion Dollar Love“ läuft bereits auf Ö3. „Derzeit verzeichnet das Album 70.000 Streams pro Woche“, betonen die beiden Künstler und Köpfe des Wilderness Studios. Und das, wo weltweit gut 100.000 neue Titel Tag für Tag veröffentlicht werden und konkurrieren.