Tödlicher Alpinunfall in Imst: 67-Jähriger stürzte nahe Gabelspitze über Rinne ab

Ein Österreicher stürzte am Dienstag bei einer Wanderung über den Maldongrad und rutsche rund 150 Meter über eine Schotterrinne. Eine Bergsteigerin fand den Verunglückten.

Imst – Am Dienstag wanderte ein 67-Jähriger über den Maldongrat in Richtung Gabelspitze (2581 Meter). Etwa 100 Meter südwestlich der Gabelspitze dürfte der Österreicher am ausgesetzten Grad gestürzt sein. Er rutschte über eine Schotterrinne rund 150 Meter ab. Dabei erlitt der Mann laut Polizei tödliche Verletzungen.