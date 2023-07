Lenker stand unter Drogen: Auto stürzte bei Erpfendorf fast in Teich

Auf gerader Strecke kam ein 35-Jähriger am Montagabend von der Erpfendorfer Straße ab und blieb auf einer Böschung hängen. Der Autolenker war fahruntauglich.

Erpfendorf – Ein Autounfall bei Erpfendorf brachte einem 35-Jährigen gleich mehrere Anzeigen ein. Der Mann war am Montagabend kurz nach 20 Uhr auf der Landesstraße von Kössen in Richtung Erpfendorf unterwegs. Auf einem geraden Straßenabschnitt kam der Ungar dann plötzlich mit dem Wagen von der Fahrbahn ab. Nach dem Grünstreifen blieb der Pkw auf der Böschung stehen, drohte aber in den angrenzenden Teich zu stürzen.