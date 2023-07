Radfahrer bei Zusammenstoß mit Auto in Ebbs verletzt

Ebbs – Ein Radfahrer wurde am Dienstagvormittag beim Zusammenstoß mit einem Auto in Ebbs verletzt. Der 82-Jährige war auf der Ebbsbachwegstraße unterwegs, als ein 35-Jähriger mit ihrem Auto rückwärts vom Seniorenheim ausparkte. Der Radfahrer zog sich laut Polizei Prellungen und Verletzungen am linken Bein zu. Er wurde von der Rettung in das Krankenhaus Kufstein eingeliefert. Der Autofahrer und sein Beifahrer blieben unverletzt. (TT.com)