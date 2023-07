Wanderer stürzte bei Weerberg rücklings auf Stein

Der 62-Jährige war in einem steilen Stück eines Wanderwegs gestolpert. Seine Lebensgefährtin setzte die Rettungskette in Gang.

Weerberg – Vom Mauserwiesel in Pill wanderte am Dienstagabend ein Paar auf dem ausgeschilderten Wanderpfad in Richtung Weerberg. Plötzlich stolperte der 67-Jährige in einem steilen Stück. Der Österreicher stürzte rücklings bergab und schlug dabei mit dem Kopf auf einem Stein auf. Laut Polizei zog er sich unter anderem eine Platzwunde zu.