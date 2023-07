Innsbruck – Am Dienstagnachmittag fuhr eine 20-jährige Österreicherin ihr Motorrad in Innsbruck auf dem Griesauweg in Richtung Norden. Hinter ihr fuhr eine 36-jährige Österreicherin mit ihrem Auto. Als die Motorradlenkerin wenden wollte, prallte die Autofahrerin gegen das Motorrad. Die 20-Jährige stürzte, sie erlitt eine Verletzung am linken Bein. (TT.com)