Mountainbiker stürzte bei Bremsmanöver in Brixen in Thale

Brixen im Thale – Ein 55-Jähriger wurde bei einer Mountainbike-Tour auf dem Kandleralmweg in Brixen im Thale am Dienstag verletzt. Der Ire fuhr auf der Schotterstraße talwärts, als er in einer Linkskurve abbremsen wollte. Dabei rutschte das Vorderrad weg und er stürzte.

Der Ire erlitt laut Polizei Verletzungen unbestimmten Grades an der linken Schulter, dem linken Ellenbogen und dem linken Knie. Sein 49-jähriger Begleiter setzte die Rettungskette in Gang. Der Verletzte wurde von der Bergrettung Westendorf versorgt und anschließend mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus St. Johann in Tirol geflogen. (TT.com)