Jazzlegende Al Di Meola tischt im Burgenland auf

Jazzgitarrenlegende Al Di Meola gastiert am kommenden Sonntag (16. Juli) tatsächlich im Stadl der renovierten Cselley Mühle im burgenländischen Oslip. Danach sind gerade noch acht Sommerkonzert in Europa geplant, ehe sich der bald 69-Jährige in seine Sommerresidenz in Capri zurückzieht - und für seine Konzertgäste kocht und musiziert. So ein exklusives Dinner von und mit Al kostet schlanke 8.500 Euro - da gibt's ihn in der "Mü" samt Catering doch deutlich preiswerter.