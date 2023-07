Umgestürzte Bäume und Felsstürze: Unwetter sorgte für Hunderte Einsätze in Tirol

Gewitter mit Starkregen und Sturmböen hielten in der Nacht auf Mittwoch in Tirol die Feuerwehren auf Trab. Allein in Innsbruck gab es mehr als 50 Einsätze, tirolweit waren es rund 350. In Reith im Alpbachtal kam es zu einem Felsstutz. Wegen einer Oberleitungsstörung sind zwischen Imst-Pitztal Bahnhof und Schönwies derzeit keine Fahrten möglich.