Umgestürzte Bäume und Felsstürze: Unwetter sorgte für Hunderte Einsätze in Tirol

Gewitter mit Starkregen und Sturmböen hielten in der Nacht auf Mittwoch in Tirol die Feuerwehren auf Trab. Allein in Innsbruck gab es mehr als 50 Einsätze, tirolweit waren es rund 350.

Innsbruck, Imst – Umgestürzte Bäume, abgebrochene Äste und Wasserschäden hielten Dienstagabend und in der Nacht auf Mittwoch die Feuerwehren im ganzen Land auf Trab. Tirolweit gab es laut Feuerwehrsprecher Anton Wegscheider 350 Einsätze, 111 Feuerwehren mussten ausrücken. Besonders heftig wurden die Bezirke Schwaz mit 94 Alarmierungen und Imst mit 57 Einsätzen getroffen. Auch in den übrigen Bezirken hatte die Feuerwehr immer wieder zu tun – nur Reutte und Lienz blieben verschont.

„Die Mittenwaldbahn wurde aufgrund umgestürzter Bäume bei Allerheiligen gesperrt. In der Reichenauerstraße ist die IVB-Straßenbahnlinie blockiert", informiert der für die Sicherheit und für das Feuerwehrwesen in Innsbruck zuständige Vizebürgermeister Johannes Anzengruber in einem ersten Lagebericht zu den Unwetteralarmierungen in der Tiroler Landeshauptstadt.