Zahl der Firmenpleiten in Österreich steigt: „2023 wird ein Insolvenzjahr“

Wien Im ersten Halbjahr hat die Zahl der Firmeninsolvenzen in Österreich wieder zugelegt. Mit 1548 Insolvenzen gab es ein Plus zur Vorjahresperiode um 12,09 Prozent, das ist in etwa so viel wie im Vor-Corona-Jahr 2019 (1.534). Massiv gestiegen ist die Zahl der von Insolvenzen betroffenen Mitarbeiter, sie legte um 87,64 Prozent auf 9095 zu, teilte der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) am Mittwoch mit. Größe Insolvenz bisher war die des Möbelhändlers Kika/Leiner.