Erstes Training, Testspiele und Kurztrip nach Prag

Sparkasse Schwaz Handball Tirol startet kommenden Montag in die Vorbereitung, am 27. Juli wartet das erste Spiel gegen Fürstenfeldbruck.

Schwaz – Noch herrscht in der Schwazer Osthalle die Ruhe vor dem Sturm. Noch sind die Pläne für die neue Saison mit dem anvisierten Viertelfinaleinzug nur Skizzen auf einem Blatt Papier. Der Vorbereitungsstart der Adler rückt aber mit Riesenschritten näher. Christoph Jauernik, der neue Trainer bei Sparkasse Schwaz Handball Tirol, ist derzeit noch mit dem Übersiedeln in die Silberstadt gefordert.

Am Montag versammelt der 39-jährige Deutsche die Mannschaft um sich, um ihr in intensiven Vorbereitungswochen den nötigen Schliff für die neue HLA-Meisterliga-Saison zu geben. Der Kader hat sich im Gegensatz zu den Vorjahren doch auf einigen Positionen verändert – mit Balthasar Huber, Armin Hochleitner und Clemens Wilfling haben drei arrivierte Spieler ihre Karrieren beendet, dafür kommen Rückkehrer Thomas Kandolf, Samuel Kofler, Thomas Wagner und Boris Tanic neu hinzu. Zum Trainingsauftakt fehlt der 29-jährige Kandolf jedoch noch. Für den Lehrer ist nach dem Schulschluss ebenfalls Kofferpacken angesagt: Nach einigen Jahren in Wien liegt der sportliche und private Lebensmittelpunkt bei „Kanne“ wieder in Tirol.

🤾‍♂️ Testspiele: Trainer Jauernik schickt seine Spieler bereits in zwei Wochen (27. Juli) fürs erste Testspiel aufs Parkett, Auftaktgegner in der Osthalle ist Drittligist TuS Fürstenfeldbruck (GER). Zwei Tage später steht ein Mannschafts-Triathlon auf dem Programm. In der ersten Augustwoche geht es mit zwei Testpartien in Schwaz gegen den deutschen Zweitligisten Eulen Ludwigshafen und den Schweizer Erstligisten GC Amicitia Zürich weiter.

🤾‍♂️ Trainingslager: Ging es im vergangenen Jahr im ersten Trainingscamp zum Schwitzen nach Pula (CRO) an die Adria, so biegt man diesmal in die „Goldene Stadt“ Prag ab. Die Wahl des Trainingslagers (5. bis 9. August) in der tschechischen Hauptstadt soll als gutes Omen dienen, denn nachdem man in der abgelaufenen Saison auf Tuchfühlung mit dem Tabellenende ging, will man wieder auf der Erfolgsleiter nach oben klettern.