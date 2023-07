15 Meter mit E-Bike abgestürzt: 54-Jährige in Angerberg schwer verletzt

Angerberg – Eine kleine Unachtsamkeit hatte für eine 54-jährige Österreicherin am Dienstagnachmittag in Angerberg fatale Folgen: Die Frau stürzte rund 15 Meter über ein steiles Waldstück ab und verletzte sich dabei schwer.

Die 54-Jährige war gemeinsam mit einem zwei Jahre jüngeren Mann auf einer abgesperrten Forststraße in Angerberg mit dem E-Bike in Richtung Buchackeralm unterwegs. Auf einer Seehöhe von rund 800 Metern blieben die beiden Radfahrer auf einem stark geneigten Teilstück stehen, um eine kurze Rast einzulegen.

Beim Losfahren passierte dann das Unglück: Die Frau trat neben das talseitig gerichtete Pedal, verlor das Gleichgewicht und stürzte in weiterer Folge ab. Schwer verletzt blieb sie an einem Baum liegen. Die Verletzte wurde an Ort und Stelle vom Notarzt versorgt, anschließend von der Bergrettung Wörgl mittels Gebirgstrage geborgen und mit dem Einsatzfahrzeug der Bergrettung zum Übergabeplatz für den Rettungshubschrauber gebracht.