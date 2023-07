Freitag vergoldete sich bei Masters-EM

Adelboden – Der Schweizer Skiort Adelboden ist nicht nur im Winter eine Reise wert. Im Rahmen der Berglauf-Masters-EM im Berner Oberland holte die Tirolerin Karin Freitag am vergangenen Wochenende sensationell die Goldmedaille in der Kategorie W 40 im Einzel. Die 43-jährige Krankenschwester verwies in 48:18 Minuten die Belgierin Charlotte Cotton um fast zwei Minuten auf Rang zwei. Kerstin Krabath belegte als zweitbeste Österreicherin Platz zehn. Im Mannschaftsbewerb durften Freitag, Krabath und Anna Widder über die Bronzemedaille jubeln. Die Goldmedaille ging an die Lokalmatadorinnen der Schweiz vor Spanien.