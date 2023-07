Wunsch nach Eigentum nicht verwehren

Der Landesinnungsmeister sieht die Politik klar gefordert, denn: „Der Wohnbau in Tirol steht immens unter Druck.” Wurden bisher jedes Jahr 6000 bis 7000 Wohneinheiten gebaut, dürften es in den nächsten Jahren ca. 4000 – 5000 sein, so Rieder. Zuletzt sank die Zahl der Baugenehmigungen gar auf ein Rekordtief. Demnach wurden 2022 in Tirol insgesamt 5568 Wohnungen bewilligt – das sind um rund ein Viertel weniger als in den Vorjahren und der tiefste Stand seit 2010. Auch die Nachfrage nach Einfamilienhäusern ist tirolweit stark gesunken.